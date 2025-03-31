В Крыму работает добровольческий поисково-спасательный отряд «ПоискКрым». Цель — розыск пропавших людей

В Крыму 25 марта сформирован добровольческий поисково-спасательный отряд, который займется поиском пропавших людей. Теперь это автономная организация, не зависящая от федеральных структур.

По словам руководителя отряда Ивана Зуянова, с поисковой организацией «ЛизаАлерт», в состав которой прежде входили крымские и севастопольские поисковики, в процессе работы выявились некоторые разногласия, связанные с наличием излишних бюрократических барьеров. Получив автономность, крымчане обрели большую мобильность и способность действовать более оперативно.

Теперь мы можем выезжать куда надо и когда надо, не тратя время на различные согласования. Плюс, к этому нам открылся целый отдельный мир поисковых отрядов, которые существуют в России, помимо отряда «ЛизаАлерт». Мы постепенно налаживаем сотрудничество с ними и готовы работать, — рассказал «Севастопольской газете» И.Зуянов.

Организация «ПоискКрым» имеет свой телеграм-канал, где размещает информацию.

Мы не делим победу, все наши поиски проходят совместно с полицией, поэтому это наш общий результат, — говорится на страничке отряда.

Сейчас в составе отряда «ПоискКрым» примерно две сотни человек, с перспективой увеличения численности, поскольку многие крымские поисковики высказали желание перейти туда.

В том же телеграм-канале опубликованы телефонные номера для всех, кто готов оказать помощь в поиске: +7(978) 560-60-60 или «112».

источник: «Севастопольская газета»