В Крыму работает первый сертифицированный питомник декоративных культур

Министерство сельского хозяйства Республики Крым осуществляет сопровождение не только традиционных направлений продовольственного сектора, но и развития декоративного питомниководства. Данное направление играет важную роль в озеленении территорий, формировании комфортной городской среды и диверсификации аграрного производства.
В рамках этой работы министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк посетил питомник растений «Суланж» в Белогорском районе.
Предприятие ввело в сельскохозяйственный оборот 700 гектаров земли и в своем ассортименте насчитывает 500 видов растений.
Важным отраслевым результатом стало получение питомником «Суланж» официального сертификата соответствия стандартам качества производства посадочного материала. Предприятие стало первым в Крыму сертифицированным производителем декоративных культур.
Данное событие является значимым шагом в развитии регионального питомниководства и переходе отрасли на единые стандарты качества.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
С тегами: сельское хозяйство крыма
