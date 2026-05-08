В Крыму работает первый сертифицированный питомник декоративных культур
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 11:05 08.05.2026

Министерство сельского хозяйства Республики Крым осуществляет сопровождение не только традиционных направлений продовольственного сектора, но и развития декоративного питомниководства. Данное направление играет важную роль в озеленении территорий, формировании комфортной городской среды и диверсификации аграрного производства.

В рамках этой работы министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк посетил питомник растений «Суланж» в Белогорском районе.

Предприятие ввело в сельскохозяйственный оборот 700 гектаров земли и в своем ассортименте насчитывает 500 видов растений.

Важным отраслевым результатом стало получение питомником «Суланж» официального сертификата соответствия стандартам качества производства посадочного материала. Предприятие стало первым в Крыму сертифицированным производителем декоративных культур.

Данное событие является значимым шагом в развитии регионального питомниководства и переходе отрасли на единые стандарты качества.

