В Крыму распределили первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие виноградарства

О том, что Минсельхоз Крыма распределил первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие виноградарства, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Напомним, в Минсельхозе идёт прием документов на развитие одной из значимых отраслей АПК.