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В Крыму распределили первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие виноградарства
фото: пресс-служба Минсельхоза РК

В Крыму распределили первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие виноградарства

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:01 14.03.2020

О том, что Минсельхоз Крыма распределил первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие виноградарства, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Напомним, в Минсельхозе идёт прием документов на развитие одной из значимых отраслей АПК.

Господдержка будет оказана на закладку виноградных насаждений, питомников, уход за молодыми виноградниками в течение 3 лет с года закладки виноградных насаждений в предшествующем году, а также раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников. Прием документов продлится до 1 декабря, — цитирует Андрея Рюмшина пресс-служба.

В Крыму распределили первые в 2020 году 16 млн рублей на развитие виноградарства

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