Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму рассказали о федеральных и региональных «ковидных» выплатах медработникам в 2021 году

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму рассказали о федеральных и региональных «ковидных» выплатах медработникам в 2021 году
Фото: Skica911, pixabay.com

В Крыму рассказали о федеральных и региональных «ковидных» выплатах медработникам в 2021 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:46 12.01.2021

В эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель республиканского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко озвучил размер действующих «ковидных» выплат медработникам. По его словам, крымские врачи за работу с больными, у которых подтвержден коронавирус, получают 18 тыс. рублей региональных выплат, средний медицинский персонал – от 3 до 10 тыс. рублей региональных выплат.

18 тысяч — стартовая цифра для врачей, 10 тысяч – средний медицинский персонал, 3 тысячи для санитаров и 10 тысяч для водителей. Эта та точка отсчета, с которой начинается повышающий коэффициент, соответственно, если человек работает на 1,5-2 ставки, сумма будет увеличиваться, — цитирует Олефиренко РИА Новости Крым.

Он уточнил, что речь идет о региональных, крымских выплатах. Размер федерального стимулирования намного больше.

По федеральным постановлениям цифры намного больше: от 80 тысяч и выше. Единственное, федеральную выплату теперь перечисляет соцстрах, — разъяснил Олефиренко.

Он добавил, что сумма выплат изменилась после того, как было пересмотрено законодательство.

Фундаментально поменялось все. Было раньше два федеральных и одно региональное постановление, теперь у нас одно федеральное и одно региональное. Новые постановления привязаны к числу отработанных смен. Почему предыдущие наши постановления вызывали споры: мы платили за контакт. Неважно, один раз в месяц ты контактировал или 100 раз, находясь в красной зоне. Сумма была одинаковая, — рассказал руководитель крымской «Скорой помощи».

Он добавил, что остались некоторые сложности с выявлением зараженных, из-за чего выплаты иногда задерживаются. Однако все начисления под строгим контролем прокуратуры.

В Крыму рассказали о федеральных и региональных «ковидных» выплатах медработникам в 2021 году

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.