В Крыму растёт объём производства «тихих вин»

За последние пять лет в Крыму объем производства «тихих вин» вырос практически в три раза. По словам заместителя министра сельского хозяйства РК Сергея Петелин, такое положение дел свидетельствует об изменении предпочтений граждан России.

Анализ динамики производства винодельческой продукции республики показывает, что за последние 5 лет резко возрос объем производства столового вина или так называемых тихих вин. Причем это мировая тенденция – во всем мире растут объемы потребления и соответственно производства столового вина, — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

В министерства сельского хозяйства РК отмечают, что в Крыму площадь виноградников на данный момент составляет порядка 20 тысяч гектаров, из которых в плодоношении 17,7 тысяч гектаров.

Благодаря мерам государственной поддержки Крым с каждым годом показывает рост закладки молодых виноградников. Если в 2014 году было заложено 250 га, то уже в 2019 году — 700 га. Винодельческая отрасль Республики Крым представлена 23 предприятиями, из которых 16 предприятий полного цикла, 2 предприятия первичного виноделия и 5 предприятий вторичного виноделия, — комментирует развитие отрасли виноградарства и виноделия в республике заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Заместитель Председателя Совмина также подчеркнул, что производственные мощности предприятий по переработке винограда cоставляют 300 тысяч тонн. Емкости единовременного хранения — 36 млн дал, по линиям розлива — 50 млн дал.