фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму разбираются с последствиями шторма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:58 10.09.2025

Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Так в среду днем сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду «ушли» 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица — 4 участка.

Привлечены беспилотные системы для мониторинга оперативной обстановки. Всего для ликвидации привлечена группировка сил и средств от РСЧС 63 человека и 22 единицы техники, из них от МЧС России 34 человека м 10 единиц техники, — сообщили в республиканском главке МЧС России.

Прокуратура Крыма организовала проверку соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидации последствий подтопления, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Непогода накрыла и Южный берег Крыма. В районе села Запрудное под Алуштой сошел сель. Очевидцы сообщали о затруднении проезда по одной из дорог. На данный момент дорога расчищена, проезд обеспечен, уточнили в МЧС.

Обрушился ливень и на Белогорский район Крыма. В соцсетях расходятся видео с подтопленными дорогами и «утонувшими» машинами. Официальной информации об этом на данный момент нет.

В Феодосии временно запрещено купание на пляжах.

Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град и усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. без достижения опасных отметок.

источник: РИА Новости Крым 

