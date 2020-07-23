Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму разрабатывают законопроект о яхтинге

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму разрабатывают законопроект о яхтинге
фото: pxhere.com

В Крыму разрабатывают законопроект о яхтинге

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 23.07.2020

К разработке законопроекта о яхтинге в Крыму приступил Комитет по туризму, курортам и спорту Государственного совета РК. Планируют завершить процесс до конца 2020 года.

Это очень перспективное направление развития туризма, в том числе и внутреннего в Российской Федерации. В Крыму, в частности, планируется построить 15 яхтенных стоянок, — цитирует ТАСС председателя комитета Алексея Черняка.

По словам парламентария, на основе крымского закона могут быть приняты региональные законы и в других субъектах РФ:

Есть интерес у коллег из Краснодарского края, Калининграда, Санкт-Петербурга, Севастополя и других. Региональные законы могут стать основой для федерального закона, который необходим в России. По нашим данным, в среднем российские владельцы яхт платят за стоянки за рубежом около 200 млн евро в год. Почему? Потому что у нас пока нет таких возможностей и столько стоянок, как за рубежом, нет и профессионально подготовленных экипажей.

Алексей Черняк также сообщил, что по строительству яхтенных марин есть потенциальные инвесторы.

В республике нет профессиональных марин, есть около сотни причалов в портах и все. Поэтому необходимо создавать инфраструктуру с нуля, проекты по строительству есть, инвесторы есть, — говорит депутат.

Напомним, в 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в регионе создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.

В Крыму разрабатывают законопроект о яхтинге

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.