В Крыму разрабатывают законопроект о яхтинге

К разработке законопроекта о яхтинге в Крыму приступил Комитет по туризму, курортам и спорту Государственного совета РК. Планируют завершить процесс до конца 2020 года.

Это очень перспективное направление развития туризма, в том числе и внутреннего в Российской Федерации. В Крыму, в частности, планируется построить 15 яхтенных стоянок, — цитирует ТАСС председателя комитета Алексея Черняка.

По словам парламентария, на основе крымского закона могут быть приняты региональные законы и в других субъектах РФ:

Есть интерес у коллег из Краснодарского края, Калининграда, Санкт-Петербурга, Севастополя и других. Региональные законы могут стать основой для федерального закона, который необходим в России. По нашим данным, в среднем российские владельцы яхт платят за стоянки за рубежом около 200 млн евро в год. Почему? Потому что у нас пока нет таких возможностей и столько стоянок, как за рубежом, нет и профессионально подготовленных экипажей.

Алексей Черняк также сообщил, что по строительству яхтенных марин есть потенциальные инвесторы.

В республике нет профессиональных марин, есть около сотни причалов в портах и все. Поэтому необходимо создавать инфраструктуру с нуля, проекты по строительству есть, инвесторы есть, — говорит депутат.

Напомним, в 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в регионе создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.