В Крыму реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»  

В Крыму успешно реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК рина Кивико. Она посетила мясоперерабатывающий комплекс «Скворцово», который стал новым участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

С июня текущего года на предприятии работают консультанты, был представлен отчет по диагностике комплекса, продемонстрированы планируемые целевые показатели и экономический эффект по выбранному потоку-образцу «Изготовление вареной колбасы».

Все больше предприятий становится участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Данный мясоперерабатывающий комплекс только приступил к реализации программы. За первый месяц работы привлеченных консультантов был подробно изучен процесс производства. Сформировано для предприятия дерево целей. Это самый первый этап. Предприятие оснащено современным оборудованием, но как и на каждом производстве можно найти технологические процессы, которые можно оптимизировать, что позволит понизить себестоимость продукции и повысить производительность труда, – рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что до конца года будет реализован этап по выбранному потоку-образцу, а далее в течение трех лет предприятие самостоятельно будет внедрять мероприятия по реализации программы повышения производительности труда.

СПРАВКА: Для достижения целей национального проекта, которыми установлено повышение производительности труда на 10% в первый год, и в последующем – до 30% за 3 года. К концу 2020 года в РК будет вовлечено 21 предприятие, а к 2024 – уже 47 предприятий. На 21 июля 2020 года в РК – 15 предприятий-участников, в т.ч. с участием ФЦК — 9, самостоятельных – 6.

Фото и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК.