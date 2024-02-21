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В у реализуется инвестпроектов на сумму свыше полтриллиона рублей
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В Крыму реализуется инвестпроектов на сумму свыше полтриллиона рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:45 21.02.2024

Реализуются проекты в сельском хозяйстве, жилищном строительстве.

Общий объем инвестиций по реализуемым в Крыму инвестпроектам превысил 500 млрд. рублей. «Корпорация развития Республики Крым» сопровождает 255 инвестиционных проектов, при планируемом объеме инвестиций 511,5 млрд. рублей,

В 2023 году было заключено 25 новых проектов на сумму 55 млрд. рублей, — сообщила вице-премьер РК Ирина Кивико. 

По ее словам, среди приоритетных отраслей для инвесторов: жилищное строительство, сельское хозяйство, курорты и туризм, промышленность. Также реестр инвестиционных площадок пополнили 150 новых, из которых 54 – приоритетных. На сегодняшний день в реестр внесена 251 площадка.

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По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.

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