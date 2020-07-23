В Крыму реализуют два новых инвестпрокта: парк отдыха и производство стройматериалов

В Крыму одобрили инвестиционные проекты. Это: развитие парка отдыха «Крым в миниатюре» и комплекса дробильно-сортировочного оборудования по переработке и производству строительных материалов. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата на территории Республики Крым.

В рамках инвестиционного совета было одобрено два проекта. Один – по развитию парка отдыха «Крым в миниатюре» с плановым объемом инвестиций 31,1 миллионов рублей. Проект предполагает пополнение коллекции миниатюр, перепланировку парковой зоны, строительство объектов благоустройства, закупку и монтаж малых архитектурных форм мультипликационных героев, работы по освещению парка и прилегающей территории, озеленение парка. Второй проект предусматривает развитие комплекса дробильно-сортировочного оборудования по переработке и производству строительных материалов с общим объемом инвестиций 9,9 миллионов рублей, – рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер подчеркнула, что инвестиционный совет – это обязательный механизм, который действует во всех регионах Российской Федерации и способствует улучшению инвестклимата, создает благоприятные условия для реализации новых проектных инициатив.