В Крыму — рекордные сборы земляники по сравнению с прошлым годом

Несмотря на весенние заморозки, которые вызывали опасения у фермеров, урожай земляники превзошел объемы мая 2024 года.Земляника из Крыма отличается высоким качеством и пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.