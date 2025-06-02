В Крыму — рекордные сборы земляники по сравнению с прошлым годом

В мае 2025 года аграрии Крыма собрали более 145 тонн земляники с площади 18,08 га. Это подтверждает, говорят специалисты, стабильное развитие ягодоводства в регионе и высокую эффективность работы местных сельхозпроизводителей.
Несмотря на весенние заморозки, которые вызывали опасения у фермеров, урожай земляники превзошел объемы мая 2024 года.Земляника из Крыма отличается высоким качеством и пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
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С тегами: сельское хозяйство крыма