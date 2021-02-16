В Крыму решили увеличить размер республиканской Госпремии

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РК рекомендовал к рассмотрению на ближайшей сессии крымского парламента проект постановления об увеличении размера Госпремии.
Документом предлагается увеличить сумму премии до 114 тыс. 942 руб. по каждой из 12 номинаций. В настоящее время её размер составляет 57 тыс. 471 рублей, – сообщил первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.
По его словам, средства на выплату Госпремии в увеличенном размере уже предусмотрены в республиканском бюджете.
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