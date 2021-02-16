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В Крыму решили увеличить размер республиканской Госпремии

В Крыму решили увеличить размер республиканской Госпремии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Госсовет Крыма 20:14 16.02.2021

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РК рекомендовал к рассмотрению на ближайшей сессии крымского парламента проект постановления об увеличении размера Госпремии.

Документом предлагается увеличить сумму премии до 114 тыс. 942 руб. по каждой из 12 номинаций. В настоящее время её размер составляет 57 тыс. 471 рублей, – сообщил первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

По его словам, средства на выплату Госпремии в увеличенном размере уже предусмотрены в республиканском бюджете.

В Крыму решили увеличить размер республиканской Госпремии

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