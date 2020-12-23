В Крыму Роспотребнадзор предлагал дистанционное обучение, а получились каникулы

Итак, зимние каникулы в крымских школах стартуют не 30, а 28 декабря. Насколько этот шаг оправдан? На очередном заседании «антиковидного» штаба Роспотребнадзор предложил перевести школы на дистанционное обучение. За неделю число заразившихся коронавирусом школьников и учителей увеличилось на 39%.

Зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции среди педагогов и учащихся, на прошлой неделе было 51, – рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В общей сложности по уровню заболеваемости коронавирусом и ОРВИ закрыты более 140 классов: 118 в 48 школах по коронавирусу и 23 класса в 17 школах – по ОРВИ. На дистанционном обучении – почти 3 тысячи учащихся. Такой «точечной» меры оказалось недостаточно, но начать каникулы 28-го, а не 30-го проще, чем выстраивать все «онлайн-цепочки» дистанционного обучения. Дети будут дома (да дома ли?) до 10 января. А там, как говорится, будет видно, но рост заболеваемости коронавирусом в Крыму очевиден, поэтому к вопросу «дистанционки» власти еще вернутся.