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В Крыму Роспотребнадзор предупреждает об угрозе "микса" вируса гриппа и коронавируса
Иллюстрация: минздрав РК

В Крыму Роспотребнадзор предупреждает об угрозе «микса» вируса гриппа и коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:56 10.10.2021

В Крыму четвертая волна COVID-19 может быть более опасной из-за «микса» вирусов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Как отмечает «Российская газета», специалисты ведомства не исключают возникновения на полуострове твиндемии, представляющей собой атаку на людей одновременно двух вирусов — коронавируса и гриппа. В этом случае последствия для здоровья могут быть более трагичными.

Новые штаммы имеют более краткий инкубационный период, более широкое распространение. Мы видим это по формированию семейных очагов и, как характеризуют его клиницисты, более тяжелое течение, — рассказала руководитель отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Листопад в интервью «Вести. Крым».

Как сообщалось ранее, в «ковидных» госпиталях Крыма осталось всего около шести процентов коечного фонда для лечения больных с коронавирусом.

В Крыму Роспотребнадзор предупреждает об угрозе "микса" вируса гриппа и коронавируса

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