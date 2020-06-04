В Крыму розы «пустили под нож»

В Крыму началась уборочная кампания эфиромасличной розы.

На этой неделе начался сбор чайной розы, которая цветет на 30 гектарах ООО «Агрофирма «Тургеневская», на живописных полях Бахчисарайского района. В этом году площадь посадки эфиромасличной розы здесь увеличилась на шесть гектаров, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

С 2000 года «Агрофирма «Тургеневская» занимается выращиванием и переработкой многолетних эфиромасличных культур в Крыму. В 2017 году предприятие запустила проект «Лавандовый пояс Тавриды» по возрождению лаванды узколистной на землях, примыкающих к трассе «Таврида».

В этом году предприятие начало получать государственную поддержку, выделенную Республиканским бюджетом. Андрей Рюмшин также напомнил, что на 2020 год общая сумма субсидий на развитие эфиромасличной отрасли республики составила 25 млн рублей. К 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4000 гектаров лаванды узколистной. Республика Крым имеет уникальные природно-климатические условия и исторический опыт для возделывания эфиромасличных культур, — отмечает Андрей Рюмшин.

На сегодня на полях предприятия высажено более 170 гектаров лаванды. Общая площадь обрабатываемых земель свыше 600 гектаров.

Для переработки эфиромасличных культур и получения эфирных масел и гидролатов Агрофирма использует современное оборудование. В прошлом году было получено более 1,3 тонн лавандового масла и 55 тонн гидролата розы.

В планах агрофирмы открытие двух новых отделений – в Крыму и Севастополе, увеличение плантаций лаванды свыше 500 гектаров, покупка и разработка современной лавандоуборочной техники, создание крупного центра переработки эфиромасличных культур, и внедрение мобильных перерабатывающих установок.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК