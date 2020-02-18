В Крыму считают «ущерб от Украины». Счет пошел на сотни миллионов долларов

В крымском парламенте прошло прошло заседание рабочей группы по проведению анализа ущерба, понесенного Республикой за период нахождения ее в составе Украины и в результате противоправных деяний Украины в отношении Крыма и крымчан после принятия ее в состав Российской Федерации.

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов, под председательством которого прошло заседание, считает, что «оценить ущерб, нанесенный полуострову, сложно, ведь он касается каждого конкретного жителя республики».

Необходимо подсчитать ущерб, нанесенный Украиной экономике Крыма, учитывая при этом транспортную, энергетическую, водную и продовольственную блокады. Все совершалось с одной целью — дестабилизировать ситуацию на полуострове. Поэтому цена наших претензий — очень велика, которая будет исчисляться сотнями миллиардов долларов. Но чтобы озвучить точную цифру необходимо серьезно поработать и вспомнить разграбленные детские садики, сельское хозяйство, «убитую» систему орошения, лесное хозяйство, экологию, промышленность и другие отрасли, — заявил Константинов.

Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и г. Севастополю Ольга Балдина перечислила показатели социально-экономического развития Крыма, которые снизились в украинский период, начиная с 1990-го по 2013 год.

За время пребывания Крыма в составе Украины снизился валовой внутренний продукт на 0,4%, износ фондов в отдельных отраслях экономики составил почти 70%, сократилась численность работающих на 60%, безработица на фиксированном рынке труда в 2002 году достигла 3,5% в отличие от 0,6% сегодня, – отметила Ольга Балдина.

Также она подчеркнула, что в украинский период были уничтожены практически все консервные заводы, прекратили свое существование такие предприятия, как «Продмаш», «Строймаш» и многие другие.

Снизились темпы роста объема выполненных работ в строительстве, сократились в шесть раз площади многолетних насаждений в хозяйствах всех категорий, в том числе виноградников в 3,5 раза. Что же касается социальной сферы, то один только факт отсутствия показателя ввода дошкольных учреждений говорит о многом, – добавила она.

Директор Института экономики и управления Крымского федерального университета, доктор экономических наук Виктор Реутов рассказал, что по результатам предварительного подсчета ущерб для экономики Крыма за период с 1992 по 2013 годы составил порядка 2,5 триллиона рублей. При этом, по словам ученого, учитывались не только прямые потери Республики, рассчитанные как разница в величине валового регионального продукта, но и величина упущенной выгоды.

Косвенные потери Крыма — это упущенные возможности инвестиционного вложения средств с учетом ставки дисконтирования. При подсчете также не оценивался экологический ущерб — загрязнение воздушного, водного бассейна, земельных, лесных ресурсов. Не учитывались потери человеческого капитала из-за роста смертности, снижения рождаемости, утраченных доходов, отрицательного миграционного сальдо, роста заболеваемости, затрат на восстановление здоровья, отсутствие должной поддержки малоимущих и материнского капитала. В дальнейшем, когда все эти потери найдут отражение в подсчетах, — сумма ущерба будет исчисляться сотнями миллиардов долларов, — заявил Виктор Реутов.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков выступил с инициативой создать книгу, содержанием которой станут наглядные потери Республики в каждом населенном пункте полуострова, указав в их числе разрушенные детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, спортивные объекты и сооружения, высшие учебные заведения и другие. Сергей Цеков также призвал при формировании окончательных данных об ущербе акцентировать внимание на численном сокращении населения полуострова за годы пребывания в Украине.

Заместитель Председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико предложила подсчитать потери, понесенные крымскими банками в украинский период, в том числе в части недвижимости, сделать детальный расчет по промышленности и показателю валового регионального продукта, добавив, что изучения потребует и вопрос постоянного снижения инвестиций в экономику полуострова в те годы.

Вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в своем выступлении подчеркнула принципиальное отличие российского законодательства от украинского в сфере социальной политики, отметив, что в Украине оно практически всегда носило популистский характер и расходы на многие социальные выплаты и льготы в действительности не были учтены в бюджете страны.

Социальные меры поддержки не были предоставлены в полном объеме ветеранам Великой Отечественной войны, «детям войны», чернобыльцам, – перечислила она, добавив, что объем всех недополученных выплат необходимо учесть при подсчете ущерба.

Кроме того, участники дискуссии высказывали предложения изучить документы, касающиеся имущественных и земельных отношений между Крымом и Украиной, начиная с 1990-х годов.

Руководитель рабочей группы — первый заместитель главы Госсовета РК Ефим Фикс подвел итог обсуждению и обратился к представителям профильных республиканских министерств и ведомств, высших учебных заведений, банков с просьбой до 10 марта 2020 года предоставить все аналитические данные о понесенном ущербе в разрезе своих направлений деятельности.

Эти материалы будут систематизированы и направлены в аналогичную рабочую группу в Государственной Думе Российской Федерации, где информация будет обобщена, изучена и представлена в виде документа, — заключил он.

Депутат Госдумы от Крыма, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко ранее сообщал, что сумма упущенных доходов крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 млрд. рублей.