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В у семьи участников СВО будут платить «за коммуналку» в два раза меньше

В Крыму семьи участников СВО будут платить «за коммуналку» в два раза меньше

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:04 12.02.2024

На заседании Государственного Совета Республики Крым установлена новая мера поддержки для семей ветеранов боевых действий, в том числе — для участников СВО, в виде 50-процентной компенсации на оплату коммунальных услуг. Как подчеркнул глава крымского парламента Владимир Константинов, ранее аналогичная льгота была предусмотрена для ветеранов боевых действий, но на их родных не распространялась.

На предоставление компенсации необходимо порядка 67 млн. рублей в год. На сегодняшний день средства для предоставления указанной меры в 2024 году уже доведены до профильного крымского министерства.  Отмечу, что всего на территории Республики на сегодняшний день действует 18 мер социальной поддержки участников СВО. Мы продолжим помогать нашим воинам, обеспечивать им надёжный тыл, заботиться об их семьях. В единстве армии и народа — залог нашей Победы, — прокомментировал Владимир Константинов.

В Крыму семьи участников СВО будут платить «за коммуналку» в два раза меньше

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