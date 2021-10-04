В Крыму — сев озимых зерновых культур

Крымские аграрии приступили к севу озимых зерновых культур. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В республике уже посеяли более 14 тысяч гектаров озимых зерновых культур на зерно.

Согласно рекомендациям учёных НИИ сельского хозяйства Крыма, сельхозтоваропроизводители республики стартовали в начале октября. В республике уже засеяно более 3 тысяч гектаров пшеницы озимой, завершен сев рапса озимого на площади более 8,5 тысяч гектаров и уже получены первые всходы на более 50% посевных площадей. Также на 200 гектарах засеян озимый ячмень в Советском районе, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.

По словам Главы Минсельхоза Крыма, первыми к севу приступили аграрии в Красноперекопском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском районах.

Под осенний сев крымские аграрии подготовили 543 тысячи гектаров почвы. В этом году под урожай 2022 года планируется посеять более 540 тысяч гектаров озимых культур: более 335 тысяч гектаров пшеницы озимой, 176 тысяч гектаров ячменя озимого, порядка 3 тысяч гектаров ржи и 400 гектаров тритикале, — отмечает заместитель Председателя Совмина Крыма.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК