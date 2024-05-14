В Крыму – сезон активности клещей. Выявлено 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом

А также один случай клещевого энцефалита.

По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора, в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Медики организовали постоянное динамическое наблюдение за процессом регистрации обращений граждан по поводу укусов клещей, а также случаев заболеваний, передающихся через укусы клещей.

Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 13 мая не превышает среднемноголетние показатели. Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрированы 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2023 год – тоже 9 случаев) и 1 случай клещевого энцефалита, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты подчеркивают, в условиях возможного заражения клещей возбудителями клещевых инфекций, приоритетным направлением является проведение мероприятий по неспецифической профилактике, а именно акарицидные обработки и контроль их эффективности. С марта 2024г начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов в Крыму, обработано 1199 га территорий.

В соответствии с санитарным законодательством РФ по профилактике «клещевых» инфекций — всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях. Населению также рекомендовано проводить покос травы, уборку сухостоя и акарицидные обработки на дворовых территориях частного сектора, дачных участков и приусадебных хозяйств.

Заболевание «клещевыми» инфекциями также можно предупредить с помощью специфической профилактики и серопрофилактики. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение 2 недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага. Лицам, не привитым против клещевого энцефалита, в случае присасывания клеща, необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, введение которого желательно после получения результатов исследования клеща или крови, — уточнили в Роспотребнадзоре.

С начала года в Крыму привито против клещевого вирусного энцефалита 1 798 человек, относящихся к контингенту группы риска — лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.