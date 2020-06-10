В Крыму скончалась еще одна пациентка с диагностированным коронавирусом. 15-я смерть

В Крыму скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией. По информации республиканского минздрава, женщина находилась в реанимации 7-й горбольницы Симферополя. Причину смерти устанавливают эксперты. Кроме коронавируса, у крымчанки была выявлена двусторонняя пневмония и обострение ряда хронических заболеваний. Таким образом, общее число умерших с подтвержденным COVID-19 в Крыму — 15 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 881 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 702 человека, в стационарах находятся 234 человека, изолировано в обсерваторы – 945 человек.

Лечение в медицинских учреждениях проходят 107 человек. Из них семеро — в тяжелом состоянии.

Один пациент на инвазивной ИВЛ и шесть на кислородной поддержке. 80 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, из них 20 человек в удовлетворительном состоянии, — сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Отметим, что за минувшие сутки было выписано 14 выздоровевших.