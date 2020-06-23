В Крыму скончался еще один пациент с выявленным коронавирусом

В Крыму скончался 85-летний пациент с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Скончался пациент 1935 года рождения, который находился в реанимации с тяжелыми хроническими заболеваниями, предварительно не связанными с COVID-19, и у которого в результате скрининга была выявлена новая коронавирусная инфекция, — сообщили в минздраве РК.

На лечении остаются 187 человек. Из них 11 – в тяжелом состоянии, из них трое находятся на ИВЛ. 130 пациентов – средней степени тяжести, у 46 человек заболевание протекает легко.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 623 случая COVID-19. Как мы уже сообщали, за минувшие сутки было выявлено 10 зараженных. «География»: Евпатория, Симферополь, Ялта, Феодосия, Белогорск.

Интересно, что из 10 – 2 случая «привозные»: в Ялте за медпомощью обратились приезжие из Уфы и Москвы. Проводятся необходимые эпидмероприятия.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 394 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2 155 человек, в стационарах находятся 291, изолировано в обсерваторы – 948 человек.