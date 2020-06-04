В Крыму скончался пациент с диагностированным коронавирусом

В Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, который находился в тяжелом состоянии. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Один пациент, который был в тяжелом состоянии и длительное время находился в реанимационном отделении, скончался, — сказал он.

Таким образом, это 12-я смерть, в обстоятельствах которых фигурирует COVID-19.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 753 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 491 человек, в стационарах находятся 223 человека, изолировано в обсерваторы – 1039 человек.

Всего выявлено 405 положительных на COVID-19. На лечении остаются 110 пациентов. Из них пятеро – в тяжелом состоянии. Кроме того, 80 пациентов — в средней степени тяжести.