В Крыму скорректировали планы посевов кормовых культур. Из-за засухи

Немного перебалансировались с точки зрения культур. Пришлось для грубых кормов нам уйти в рожь, в злаковую группу — все-таки из-за климата не всегда удается получить сочные корма. У нас самые ценные [виды] сочных кормов это кукуруза, сорго, — сказал он.

Министр добавил, что сокращения площади под кормовыми культурами в Крыму не произошло, потому что корма в республике закладывают на полтора-два года вперед.

Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдали гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым.

источник: ТАСС