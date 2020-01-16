В Крыму – «сладкая жизнь». Как развивается кондитерское производство Республики

Кондитерское производство в Республике Крым развивается достаточно динамично. По официальной статистике в прошлом году, с января по ноябрь, произведено 2 859 тонн. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его словам, сладости в Крыму производятся различными фабриками, пекарнями, цехами. В магазинах Республики представлен достаточно широкий ассортимент печенья, тортов, пирожных, мармелада, карамелей, десертов, желе. Их вкус и качество славится далеко за пределами нашего региона, гости республики с удовольствием увозят крымскую пахлаву и другие восточные сладости в качестве подарков близким людям.

В рамках рабочей поездки, посетил предприятие, которое уже в течение 19 лет радует крымчан и отдыхающих своими натуральными, вкусными и полезными кондитерскими изделиями. Здесь налажено современное производство, ведется постоянный контроль качества и безопасности продукции, постоянно разрабатываются новые виды изделий и совершенствуются полюбившиеся рецепты. Кондитерская компания производит более 100 видов высококачественных изделий. Предприятие выпускает более 50 видов сахарного, затяжного, сдобного и глазированного печенья, более 40 видов рахат-лукума и более 20 видов пахлавы турецкой. Это семейное предприятие, которое производит продукцию в лучших гастрономических традициях России и Турции, — рассказал Рюмшин.

Он подчеркнул, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики уверенно себя чувствуют и видят серьезные перспективы в развитии своего производства. В планах — увеличение производства для возможности экспорта продукции.

Фото: пресс-служба минсельхоза РК.