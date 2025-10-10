Прямо сейчас:
В Крыму снизилась урожайность семечковых культур

10.10.2025

Урожайность семечковых культур в Республике Крым, в частности яблони, снизилась на 25-27% в связи с засухой. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

Прогнозы по урожаю следующие. В связи с достаточно высокими показателями засухи в этом году, к сожалению, мы вынуждены констатировать снижение по некоторым направлениям от 12 до 17%. Самая пострадавшая отрасль, я считаю, это отрасль садоводства, потому что пострадали как никогда семечковые культуры, это яблоня. Там падение будет больше, 25-27%, — сказал он в кулуарах выставки «Золотая осень».

Кратюк отметил, что в регионе сейчас полная обеспеченность зерном. «По овощным культурам проблем никаких нет, возможно даже превышение прошлогодних результатов. <…> Суходольные культуры, к сожалению, фиксируем их снижение, но урожайность абсолютно понятная, прогнозируемая», — добавил он.

Выставка «Золотая осень» проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. ТАСС — информационный партнер выставки.

источник: ТАСС

Просмотры: 10

