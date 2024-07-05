В Крыму собирают урожай малины и еживики

В 2023 году в Республике Крым было собрано 224 тонны сладкой ягоды с площади 31 гектар. В 2024 году площади под ягодными культурами увеличились и составляют порядка 153 гектаров. Общая площадь плодово-ягодных культур в Республике Крым составляет более 15 тысяч гектаров. В 2023 году хозяйствами всех форм собственности было собрано более 197 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Стоит отметить, что в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, на развитие ягодных культур в 2024 году выделено порядка 387 тысяч рублей. Данные средства аграриям были выделены на закладку многолетних насаждений, в том числе установку шпалеры и (или) противоградовой сетки.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК