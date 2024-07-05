В Крыму собирают урожай малины и еживики

В Крыму начали сбор малины и ежевики, уже собрано 46 тонн этих ягод. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. В 2024 году площади под ягодными культурами увеличились и составляют порядка 153 гектаров.
Ни одно крымское лето не обходится без урожая малины. Отрадно видеть то, что на сегодняшний день аграриями собрано 20 тонн малины. В общем, в Крыму выращиванием малины занимаются, как крупные, так и мелкие сельскохозяйственные предприятия, а также крестьянско-фермерские хозяйства в Советском, Симферопольском, Нижнегорском, Красноперекопском, Джанкойском, Белогорском районах. Однако, наибольшие площади малины сосредоточены в Бахчисарайском районе и занимают более 12 гектаров. Планируемый объем производства малины в Крыму ожидается на уровне прошлого года и составит порядка 92 тонн с площади 38 гектаров, — прокомментировала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
Также Алиме Зарединова сообщила, что наряду с малиной, в республике идёт активная уборка ежевики.
Урожай ежевики в этом году ожидается хороший. За 2 недели, с площади 8 гектаров уже собрано более 26 тонн ягоды. В Крыму ежевика произрастает на территории 35 гектаров. В основном, крымские сельхозпроизводители выращивают один из самых популярных сортов — Торнфри. Это десертный сорт, с большими чёрными ягодами и толстыми побегами без шипов. Лидерами по производству ежевики является Бахчисарайский и Белогорский районы, — рассказала врио министра.
В 2023 году в Республике Крым было собрано 224 тонны сладкой ягоды с площади 31 гектар. В 2024 году площади под ягодными культурами увеличились и составляют порядка 153 гектаров. Общая площадь плодово-ягодных культур в Республике Крым составляет более 15 тысяч гектаров. В 2023 году хозяйствами всех форм собственности было собрано более 197 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Стоит отметить, что в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, на развитие ягодных культур в 2024 году выделено порядка 387 тысяч рублей. Данные средства аграриям были выделены на закладку многолетних насаждений, в том числе установку шпалеры и (или) противоградовой сетки.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма