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В Крыму собрали 110 тонн ялтинского лука
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму собрали 110 тонн ялтинского лука

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:23 10.09.2021

О том, что аграрии Крыма собрали 110 тонн ялтинского лука, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках рабочего выезда в Бахчисарайский район.

В Бахчисарайском районе стартовала уборочная кампания ялтинского лука, в Советском районе сбор завершен. Всего предстоит убрать 19 гектаров. В этом году республика во второй раз представляет вкусный и полезный бренд «Ялтинский лук» на 2 Национальном конкурсе «Вкусы России». Конкурс организован Минсельхозом России, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

 

 

Напомним, в прошлом году бренд вошел в топ 10 регионов России.  За «Ялтинский лук» свои голоса отдали более 3 тысяч россиян. Одним из предприятий, которое выращивает этот продукт, является ООО «Крымская овощная фабрика

В этом году здесь высажено 14 гектаров ялтинского лука. В 2020 году ООО «Крымская овощная фабрика» собрало почти 2000 тонн томатов, 300 тонн лука, 590 тонн пекинской капусты ООО «Крымская овощная фабрика» активный участник программ господдержки. За период с 2016 года по 2020 год предприятием получены субсидии на общую сумму более 22 миллионов рублей, — заявил заместитель Председателя Совета министров Крыма.

 

Комбинат работает с 2000 года и является правопреемником КСП «Колхоз Украина». ООО «Крымская овощная фабрика» специализируется на производстве овощей закрытого грунта. В этом году на площади 6,5 гектаров здесь начали выращивать землянику садовую, сорта Эльсанта. Валовый сбор земляники составил 154 тонны.

 

В Крыму собрали 110 тонн ялтинского лука

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