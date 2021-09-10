В Крыму собрали больше картофеля, чем в прошлом году

В 2021 году в Республике Крым валовый сбор картофеля вырос на 53% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам видеоконференции под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова. В рамках мероприятия регионы обсудили прогнозные показатели производства овощей открытого грунта и картофеля.

С начала уборочной кампании собрано порядка 30 тысяч тонн картофеля. Принял участие в Посевная площадь под картофелем в Крыму составляет более 4 тысяч гектаров, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства вице-премьера.

Андрей Рюмшин также прокомментировал валовое производство овощей открытого грунта в Крыму.

В республике во всех категориях хозяйств в этом году посеяно порядка 7 тысяч гектаров овощей открытого грунта, из них убранная площадь составляет около 2,5 тысяч гектаров. Собрано 47 тысяч тонн овощей открытого грунта, — подчеркивает вице-премьер.

Также крымские аграрии на сегодня собрали почти 9 тысяч тонн овощей защищенного грунта. Из них более 2 тысяч тонн огурцов, 6,5 тысяч тонн томатов и 2,2 тонны прочих овощей. Планируем в этом году собрать порядка 12 тысяч тонн овощей закрытого грунта.