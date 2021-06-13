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В Крыму состоится Крестный ход с ковчегом со святыми мощами св. блгв. Александра Невского

В Крыму состоится Крестный ход с ковчегом со святыми мощами св. блгв. Александра Невского

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 19:06 13.06.2021

Крестный ход с ковчегом со святыми мощами святого благоверного князя Александра Невского состоится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в рамках 800-летия со дня рождения прославленного угодника Божия, великого русского полководца и государственного деятеля — святого благоверного князя Александра Невского. О пребывании крестного хода на территории Симферопольской и Крымской епархии (возможны изменения):

  • 18 -24 июля   Свято-Александро- Невский кафедральный собор г. Симферополя;
  • 25 июля -01 августа   Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе, Севастополь;
  • 02-08 августа в Свято-Александро-Невский собор г. Ялта.

Источник: пресс-служба Симферопольской и крымской епархии

В Крыму состоится Крестный ход с ковчегом со святыми мощами св. блгв. Александра Невского

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