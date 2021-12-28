На базе Джанкойского машиностроительного завода в Крыму создан первый государственный индустриальный парк. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Дмитрий Ворона.

В Крыму создан первый государственный индустриальный парк, в Джанкое. Мы ставили перед собой такую задачу, и мы смогли это сделать. На базе Джанкойского машиностроительного завода мы смогли зарегистрировать первый индустриальный парк в Крыму. Он создан на базе существовавших цехов завода, которые мы смогли сохранить, спасти от уничтожения, — рассказал Дмитрий Ворона.

По его словам, Корпорация развития будет осуществлять привлечение инвесторов и резидентов в парк на принципах долгосрочной аренды, осуществления вложений резидентом в реконструкцию существующих промышленных мощностей.

Уже с января 2022 года начнем приглашать резидентов для работы в нашем парке. Начинаем его развивать и мы очень надеемся на то, что у нас получится восстановить промышленный потенциал Северного Крыма, — подчеркнул Дмитрий Ворона.

Гендиректор КРРК сообщил, что проведены переговоры с рядом потенциальных резидентов парка. Речь идет о выпуске продукции машиностроения, организации производства строительных материалов, крупнопанельного домостроения, стекольных изделий.

Территория Джанкойского машиностроительного завода выбрана неслучайно. Это предприятие с более чем с вековой историей, имеет разветвленную сеть зданий, сооружений, площадей, где может быть размещено производство любой сложности.

Предприятие выпускало продукцию сельскохозяйственного машиностроения. Не работает с середины 2000-х годов. Общая площадь составляет порядка 26 га. Предполагается, что промышленный технопарк будет расположен на площади около 6 га, индустриальный – более 20 га. Это почти 70 тысяч квадратных метров производственных, складских и административных помещений. Территория, находится в промышленной зоне, с существующими подъездными путями, в том числе и железнодорожными.

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