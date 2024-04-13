В Крыму создаются студенческие экологические отряды для работы на объектах природно-заповедного фонда

12 апреля состоялось торжественное открытие первого в Крыму Всероссийского форума студенческих отрядов «ЭкоТОП». Мероприятие пройдет с 12 по 14 апреля в детском оздоровительном комплексе «Ак-Барс». Целью мероприятия является повышение осведомленности молодежи о проблемах экологии и охраны природы, а также формирование бережного отношения к окружающей среде.

В программу Форума включен блок, связанный с подготовкой трудовых отрядов подростков для участия в экологических мероприятиях в летний период в рамках добровольческой и трудовой деятельности.

Основной упор будет сделан на рассмотрение вопроса возможного трудоустройства студентов по направлениям эколого-просветительская работа и природоохранная деятельность. Кроме того, будет рассмотрен вариант трудоустройства студентов в качестве сезонного персонала на объектах природно-заповедного фонда и в лесных хозяйствах. Этот шаг направлен на активное привлечение молодежи к важным экологическим инициативам и придания им практического характера.

В сфере охраны природы и экологии сейчас отмечается дефицит кадров. Надеемся, что студенческие экологические отряды в рамках сезонного трудоустройства, а в последующем и постоянного, помогут устранить этот дефицит. Системная работа по привлечения студенческих трудовых отрядов на работу в особо охраняемых природных территориях и лесохозяйственных угодия будет способствовать развитию нормированной рекреационной деятельности горно-лестной зоне Крыма, – отмечает заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Березнев Александр. Экологический форум – это моя личная давняя мечта, так как для многих направлений проводятся различные форумы, мастер-классы и иные мероприятия и наконец-то проходит такое мероприятие для экологов. Это направление является очень важным, особенно в современных реалиях. Так же я очень рад, что такое мероприятие проходит в юбилейный для нашей организации год, – говорит специалист аппарата молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрий Ткаченко.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»