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В Крыму справку о размере пенсии можно получить «здесь и сейчас» в любом филиале МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в МФЦ Крыма 20:27 19.02.2020

Теперь в МФЦ в режиме реального времени можно получить справку о размере пенсии, как за определенный период, так и на конкретную дату.

Ранее получить такую справку в МФЦ можно было в два посещения (сначала заказать, потом получить). Результатом услуги будет документ, полученный из информационной системы ПФР и оформленный при выдаче заявителю сотрудником МФЦ. Получение справки о размере пенсии является наиболее востребованной государственной услугой по пенсионному и социальному обеспечению. Она является официальным документом, подтверждающим вид, источник и размер дохода гражданина. Данные сведения необходимы при заполнении справки о доходах, при получении кредита, для предъявления в учебные заведения и различные ведомства и т.д., — отмечают в пресс-службе администрации крымской столицы.

Кроме МФЦ справку, по-прежнему, можно получить в клиентских службах Пенсионного фонда, обратившись лично или заказав ее предварительно на сайте ПФР через сервис «заказ справок и документов».

В Крыму справку о размере пенсии можно получить "здесь и сейчас" в любом филиале МФЦ

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