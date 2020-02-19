В Крыму справку о размере пенсии можно получить «здесь и сейчас» в любом филиале МФЦ

Теперь в МФЦ в режиме реального времени можно получить справку о размере пенсии, как за определенный период, так и на конкретную дату.

Ранее получить такую справку в МФЦ можно было в два посещения (сначала заказать, потом получить). Результатом услуги будет документ, полученный из информационной системы ПФР и оформленный при выдаче заявителю сотрудником МФЦ. Получение справки о размере пенсии является наиболее востребованной государственной услугой по пенсионному и социальному обеспечению. Она является официальным документом, подтверждающим вид, источник и размер дохода гражданина. Данные сведения необходимы при заполнении справки о доходах, при получении кредита, для предъявления в учебные заведения и различные ведомства и т.д., — отмечают в пресс-службе администрации крымской столицы.