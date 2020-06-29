В Крыму стали меньше говорить о коронавирусе

Отменены ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в Крыму. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом. Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены, — отметил Глава Республики.

По его словам, вся необходимая информация в полном объеме будет размещаться на официальных страницах в социальных сетях.

Еще раз напоминаю всем о необходимости в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, медицинских работников и органов власти, — подчеркнул Аксенов.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 837 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2 755 человек, в стационарах — 302, изолировано в обсерваторы – 780 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 685 положительных на COVID-19. Лечение проходят 182 человека, выписано с выздоровлением — 478.

Отметим, что ежедневные брифинги стали «урезанным» продолжением онлайн-заседаний оперативного штаба. Самая полная информация от различных докладчиках звучала именно там. Но и на брифингах часто озвучивались любопытные подробности, например, с «географией» очагов. В сухих же сообщениях на сайтах и страницах в соцсетях – 90% — цифры и повторяющиеся из раза в раз формы и формулировки (читай предыдущие два абзаца, к примеру). Таким образом, тема коронавируса уходит в Крыму на задний план, теряет интерес. В том числе, и от сужения формата информирования. Хорошо ли это для Крыма? С точки зрения формирования «внешней привлекательности», безусловно. Но не более.