В Крыму стартовал ежегодный благотворительный проект «Щедрый вторник»

С 26 ноября по 2 декабря 2025 года по всей России пройдет #ЩедрыйВторник — глобальный день благотворительности, целью которого является развитие культуры помощи и вовлечение людей в добрые дела. Акция, поддерживаемая Минэкономразвития России с 2016 года, стала символом единства и солидарности, объединяя тысячи людей вокруг идеи поддержки тех, кто в ней нуждается.
«Щедрый вторник» — это масштабное движение, вдохновляющее на добрые поступки. Участником может стать каждый: достаточно совершить доброе дело и поделиться историей в социальных сетях с хештегом #ЩедрыйВторник. Это может быть:
- Помощь благотворительным организациям: выберите фонд, который вам близок, и сделайте пожертвование. Даже небольшая сумма может существенно помочь в реализации их проектов.
- Волонтерство: присоединитесь к команде волонтеров. Это может быть помощь в приютах, участие в благотворительных акциях или организация мероприятий.
- Сбор средств: организуйте сбор средств на конкретные нужды — будь то помощь детям, пожилым людям или животным.
- Добрые поступки: сделайте что-то хорошее для своих близких, соседей или просто незнакомцев. Это может быть помощь с покупками, поддержка в трудной ситуации или даже просто улыбка.
- Поделитесь своей историей: расскажите о своем добром поступке в социальных сетях, используя хештег #ЩедрыйВторник. Ваш пример может вдохновить других на добрые дела.
Подробная информация на сайте — https://givingtuesday.ru/ .
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: акции в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: акции в Крыму