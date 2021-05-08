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В Крыму стартовал Марш школьников по местам боевой славы

В Крыму стартовал Марш школьников по местам боевой славы

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:43 08.05.2021

В преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Белогорском районе стартовал Марш школьников по местам боевой славы.

В Крыму стартовал Марш школьников по местам боевой славы

В открытии мероприятия приняли участие министр ЧС РК Сергей Садаклиев, начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко, специалисты Белогорского отряда «КРЫМ-СПАС», председатель Белогорского районного совета Сергей Махонин, глава администрации Белогорского района Галина Перелович, более 300 обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений района.

Участники акции возложили цветы к памятному знаку и братской могиле мирным жителям и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Поворотное Богатовского сельского поселения Белогорского района.

Марш проходит по двум маршрутам:

1) с. Поворотное (Белогорский район) — каньон Кучук-Карасу – турстоянка Верхний Кок–Асан — турстоянка Нижний Кок–Асан;

2) с. Поворотное (Белогорский район) – перевал Нижний Шелен – г. Бурлюк – г. Сори — турстоянка Верхний Кок–Асан — турстоянка Нижний Кок-Асан.

В Крыму стартовал Марш школьников по местам боевой славы

В Крыму стартовал Марш школьников по местам боевой славы

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