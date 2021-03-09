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В Крыму стартовал отборочный конкурс Фестиваля патриотического рэпа

В Крыму стартовал отборочный конкурс Фестиваля патриотического рэпа

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 11:43 09.03.2021

В Республике Крым стартовал региональный отборочный конкурс I Всероссийского фестиваля патриотического рэпа. Организатор фестиваля — Федеральное казначейство. Принять участие в проекте могут сотрудники финансово-экономических ведомств, правоохранительных органов и студенты.

Цель творческого проекта — укрепление духовно-нравственных ценностей, — отмечают организаторы.

Фестиваль пройдет в три этапа: отборочные конкурсы в регионах, промежуточные выступления на площадках казначейства и финальный гала-концерт в сентябре в Крыму. Первые итоги планируется подвести в конце марта.

Авторы первой конкурсной работы пошли на эксперимент и соединили вокал и рэп.  В состав творческой команды вошли Елизавета Куклишина, YOFU (Кирилл Баженин), ROSSLOVE (Ростислав Степаненко), SherbaK (Никита Щербак), Tanemas (Акмал Кахаров). Также над проектом работали Александр Новиков (режиссер), Александр Ермолов (музыка), Татьяна Фролова и Евгения Обручева (текст), Иван Пугачёв (монтаж), при участии Крымского киномедиацентра.

В Крыму стартовал отборочный конкурс Фестиваля патриотического рэпа

фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В Крыму стартовал отборочный конкурс Фестиваля патриотического рэпа

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