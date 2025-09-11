В Крыму стартовал первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2025»

Победитель второго этапа получит право представлять Республику Крым на соревнованиях всероссийского уровня.

Конкурс проводится ежегодно Министерством внутренних дел Российской Федерации и является одним из ключевых мероприятий, направленных на повышение престижа профессии участкового уполномоченного полиции среди населения.

Участие в конкурсе позволяет сотрудникам показать свою компетентность, опыт и профессионализм перед широкой аудиторией и способствует укреплению связей между полицией и обществом.

Именно общественное мнение играет решающую роль в определении победителя, поэтому важна значимость участия каждого гражданина в голосовании. Приглашаем всех жителей полуострова принять активное участие в конкурсе! Для того чтобы отдать голос за своего претендента необходимо перейти по ссылке. Чтобы проголосовать за участника конкурса, перейдите по ссылке для голосования, нажмите кнопку «Проголосовать» и укажите цифры с защитного изображения. Для этого перетащите каждый ползунок на соответствующую цифру (число) (первый — на первую цифру, второй — на вторую). После этого нажмите на появившуюся кнопку «Проголосовать». Если символы на изображении разобрать сложно, обновите картинку, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. — Итоговый победитель будет объявлен после проведения всех этапов голосования, и его имя станет известно всей стране. Давайте выберем лучшего участкового вместе!