Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму стартовал традиционный летний мониторинг пляжных территорий
актуально в республике
В у стартовал традиционный летний мониторинг пляжных территорий

В Крыму стартовал традиционный летний мониторинг пляжных территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:11 12.06.2024

Сотрудники министерства курортов и туризма в еженедельном режиме проводят мониторинг пляжей. Первыми этим летом проверили пляжи Большой Алушты.

Всего в городском округе Алушта заявлено к работе 78 пляжей, в том числе в городе Алушта порядка 50 пляжей. В ходе выезда были осмотрены пляжи Восточной и Центральной набережных и Профессорского уголка. На пляжах проведены обследования дна, обеспечена работа матросов-спасателей.

Санитарное состояние пляжей – удовлетворительное. Установлены кабинки для переодевания, навесы, есть необходимый пляжный инвентарь, урны для сбора мусора, который вывозится регулярно. На двух пляжах введены в работу подъемники для маломобильных граждан, пользователю было указано на доработку подъездных путей на инвалидной коляске к одному их них, — сообщили в минкурортов РК.

Замечания также касались оформления информационных стендов пляжей: на них должна быть размещена вся актуальная информация об ответственных лицах по работе пляжа, телефоны участковых и горячей линии министерства курортов и туризма РК:  8 800 511-8018. Также были замечания к форме матросов-спасателей.

Мониторинг пляжных территорий продолжится в еженедельном режиме. Просим всех пользователей пляжей быть гостеприимными и  радушными с гостями, следить за порядком и обеспечивать постоянное наблюдение за безопасностью отдыха, — подчеркнули в минкурортов Крыма.

Ранее сообщалось, что всего к работе в высоком сезоне -2024 года заявлено 340 пляжей, их перечень размещен на сайте

Узнайте больше:  Ночка выдалась жаркой: над Крымом сбиты БпЛА врага, под Севастополем уничтожены БЭКи

В Крыму стартовал традиционный летний мониторинг пляжных территорий

Фото: минкурортов РК.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: пляжи в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
пляжи в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.