В Крыму стартовал традиционный летний мониторинг пляжных территорий

Сотрудники министерства курортов и туризма в еженедельном режиме проводят мониторинг пляжей. Первыми этим летом проверили пляжи Большой Алушты.

Всего в городском округе Алушта заявлено к работе 78 пляжей, в том числе в городе Алушта порядка 50 пляжей. В ходе выезда были осмотрены пляжи Восточной и Центральной набережных и Профессорского уголка. На пляжах проведены обследования дна, обеспечена работа матросов-спасателей.

Санитарное состояние пляжей – удовлетворительное. Установлены кабинки для переодевания, навесы, есть необходимый пляжный инвентарь, урны для сбора мусора, который вывозится регулярно. На двух пляжах введены в работу подъемники для маломобильных граждан, пользователю было указано на доработку подъездных путей на инвалидной коляске к одному их них, — сообщили в минкурортов РК.

Замечания также касались оформления информационных стендов пляжей: на них должна быть размещена вся актуальная информация об ответственных лицах по работе пляжа, телефоны участковых и горячей линии министерства курортов и туризма РК: 8 800 511-8018. Также были замечания к форме матросов-спасателей.

Мониторинг пляжных территорий продолжится в еженедельном режиме. Просим всех пользователей пляжей быть гостеприимными и радушными с гостями, следить за порядком и обеспечивать постоянное наблюдение за безопасностью отдыха, — подчеркнули в минкурортов Крыма.

Ранее сообщалось, что всего к работе в высоком сезоне -2024 года заявлено 340 пляжей, их перечень размещен на сайте .

Фото: минкурортов РК.