В Севастополе проверяют готовность пляжных территорий к сезону

По поручению губернатора в Севастополе продолжается активная работа по подготовке пляжей к купальному сезону. В пятницу представители департамента городского хозяйства проверили пляж «Солнечный». Готовность к сезону там 70%.

К лету «Солнечный» будет готов принимать посетителей. Здесь уже обучены матросы спасатели, обследовано дно, получено положительное заключение Роспотребнадзора по состоянию воды и почвы. Ближе к самому сезону, на пляже установят зонты и шезлонги. Дополнительно планируется разделить зоны для купания детей и маломобильных групп, а также установить пандус для захода в воду, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

При подготовке к курортному сезону налажено межведомственное взаимодействие между Роспотребнадзором, МЧС, департаментом городского хозяйства и операторами, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

На сегодняшний день операторами 20 пляжей сданы декларации ГИМС МЧС. Продолжается этап сдачи и получения результатов лабораторных исследований.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя