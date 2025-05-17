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В Севастополе проверяют готовность пляжных территорий к сезону
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе проверяют готовность пляжных территорий к сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:01 17.05.2025

По поручению губернатора в Севастополе продолжается активная работа по подготовке пляжей к купальному сезону.  В пятницу представители департамента городского хозяйства проверили пляж «Солнечный». Готовность к сезону там  70%.

К лету «Солнечный» будет готов принимать посетителей.  Здесь уже обучены матросы спасатели, обследовано дно, получено положительное заключение Роспотребнадзора по состоянию воды и почвы. Ближе к самому сезону, на пляже установят зонты и шезлонги. Дополнительно планируется разделить зоны для купания детей и маломобильных групп, а также установить пандус для захода в воду, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

При подготовке к курортному сезону налажено межведомственное взаимодействие между Роспотребнадзором, МЧС, департаментом городского хозяйства и операторами, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

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На сегодняшний день операторами 20 пляжей сданы декларации ГИМС МЧС. Продолжается этап сдачи и получения результатов лабораторных исследований.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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