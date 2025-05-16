Когда в Крыму начнётся купальный сезон?

Начиная с 23 мая температура воздуха по Крыму по данным наших расчетов будет составлять 22-27 градусов тепла. Но вода в море быстро не прогреется. До конца мая купаться будет холодно, – сообщила синоптик.
Замеры температуры морской воды вокруг полуострова делают каждый день. По данным крымского гидрометцентра на 16 мая – ЮБК +13 градусов, Евпатория, Севастополь +15 градусов, Керченский пролив, в Азовском море +16 градусов.
Так что, добавила Любецкая, в течении 10-20 дней для купания вода не прогреется. Также в ближайшие дни на Крым обрушатся грозы и дожди.
17 мая ждем с прохождением фронтального раздела дожди и грозы, — спрогнозировала начальник крымского гидрометцентра.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 16 по 19 мая объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. В этот период в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Также ранее в Крыму на 21 день закрыли леса для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов республики.
источник: РИА Новости Крым
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