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Когда в Крыму начнётся купальный сезон?
фото: © РИА Новости . Александр Кряжев

Когда в Крыму начнётся купальный сезон?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:31 16.05.2025

Купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая. Морская вода еще прогрелась недостаточно. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Она отметила, что температура воды напрямую зависит от температуры воздуха.

Начиная с 23 мая температура воздуха по Крыму по данным наших расчетов будет составлять 22-27 градусов тепла. Но вода в море быстро не прогреется. До конца мая купаться будет холодно, – сообщила синоптик.

Замеры температуры морской воды вокруг полуострова делают каждый день. По данным крымского гидрометцентра на 16 мая – ЮБК +13 градусов, Евпатория, Севастополь +15 градусов, Керченский пролив, в Азовском море +16 градусов.

Так что, добавила Любецкая, в течении 10-20 дней для купания вода не прогреется. Также в ближайшие дни на Крым обрушатся грозы и дожди.

17 мая ждем с прохождением фронтального раздела дожди и грозы, — спрогнозировала начальник крымского гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 16 по 19 мая объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. В этот период в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Также ранее в Крыму на 21 день закрыли леса для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов республики.

источник: РИА Новости Крым

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