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В Крыму стартовала акция «Дорога Освободителей»

В Крыму стартовала акция «Дорога Освободителей»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:23 10.04.2022

Старт акции «Дорога Освободителей», которую реализует Региональное отделение ДОСААФ России Республики Крым при поддержке Совета министров Республики Крым, и руководства городских администраций, дали 10 апреля. Этот день — одна из памятных дат военной истории Отчества. 10 апреля 1944 года войска Красной Армии освободили от фашистов город-герой Одессу.

В рамках акции колонны реконструкторов в дни празднования освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков зайдут г. Керчь — 11.04, г.Феодосия- 13.04., г.Судак — 14.04., г.Алушта- 15.04., г. Ялта 16.04, — отмечают организаторы события.

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