В Крыму стартовала благотворительная акция «Тюльпан милосердия»

В Крыму стартовала благотворительная акция «Мерхаметлик лялеси» («Тюльпан милосердия»), инициированная Духовным управлением мусульман Крыма и города Севастополя. Цель мероприятия – оказание помощи тяжелобольным детям и их семьям. Центром акции стал Симферополь.

Благотворительная акция «Тюльпан милосердия», девиз которой «Добро руками детей и добрыми помыслами взрослых», учреждена духовным лидером мусульман Крыма и города Севастополь хаджи Эмирали Аблаевым в 2009 году. Все собранные за период проведения акции средства переданы нуждающимся в лечении детей семьям.

Умелыми руками симферопольских школьников изготовлены сотни экземпляров разнообразных поделок – тюльпанов. Это разноцветные изделия из бумаги, керамики и ткани, картины, вышитые бисером, и много других работ талантливых юных умельцев, которые являются воплощением творческой инициативы детей. Эти изделия станут подарками для участников акции.

Многие интересуются названием акции и спрашивают: почему именно тюльпан выбран символом акции? Тюльпан – это культурный символ мусульманского мира и символ милосердия, – рассказала начальник управления внутренней политики администрации Симферополя Татьяна Маринина.

По ее информации, наряду с акцией «Тюльпан милосердия» уже несколько лет в городах Республики, при активном участии Симферопольской и Крымской епархии, проходит акция «Белый цветок». Средства, вырученные в ходе её проведения, также идут на лечение тяжелобольных детей.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

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