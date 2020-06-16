В Крыму стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак – 2020»

Цель оперативно-профилактической операции «Мак – 2020», стартовавшей в Крыму, — выявление, предупреждение, ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания растений, в которых содержатся наркотические, психотропные вещества или прекурсоры.

Также в рамках операции полицейские будут проводить профилактическую работу с населением, доводить информацию о недопустимости выращивания подобных растений и ответственность за нарушение закона, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сообщить о фактах торговли наркотиками, использования помещений для потребления веществ и выращивании мака, конопли и др. наркосодержащих растений можно по телефону:

(3652) 734-613 или 102

фото: пресс-служба МВД России в Крыму