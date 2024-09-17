В Крыму стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

В период с 16 по 20 и с 23 по 27 сентября текущего года на территории Республики Крым пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Основная цель – установление лиц, не уплативших административный штраф в установленный законом срок.
Полиция рекомендует своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД Крыма