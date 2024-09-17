Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Крыму стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
актуально в республике
В Крыму стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

В Крыму стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:34 17.09.2024

В период с 16 по 20 и с 23 по 27 сентября текущего года на территории Республики Крым пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Основная цель – установление лиц, не уплативших административный штраф в установленный законом срок.

Полиция рекомендует своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.

Узнайте больше:  МВД по Республике Крым озвучило итоги оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист»

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
МВД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.