В Крыму строго наказали педофила. 13 лет лишения свободы – срок «для исправления» достаточный

В Крыму прокуратура Белогорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. На основании представленных государственным обвинителем доказательств он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Судом установлено, что мужчина, являясь сожителем матери потерпевшей, в период, когда члены семьи отсутствовали дома, совершал преступления сексуального характера в отношении малолетней, 2009 года рождения, — кратко сообщили в прокуратуре.

Впрочем, материалы дела были отнюдь не краткими. В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.