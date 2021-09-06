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В Крыму суд наказал четверых граждан за неповиновение сотрудникам полиции
Фото: Facebook

В Крыму суд наказал четверых граждан за неповиновение сотрудникам полиции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 19:25 06.09.2021

В Крыму четыре человека сегодня получили наказание в виде административного ареста сроком от 10 до 15 суток. Все – осуждены по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Все – участники субботних акций, связанных с задержанием пятерых крымских татар.

4 сентября 2021 года граждане О. , У., находясь в общественном месте, в районе дома 29-а, по ул. Набережной в г. Симферополе, граждане А. , А. находясь по адресу г. Симферополь, бул. И. Франко, 13,  отказались выполнить законные распоряжения сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: О.,  У. отказывались пройти в отдел полиции для установления личности,  пытались скрыться, размахивали руками, кричали и всячески препятствовали действиям работников полиции; А. , А. массово пребывали  с иными лицами одновременно в общественном месте и оказали неповиновение законному требованию сотрудника полиции о прекращении массового мероприятия, — сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.

В итоге граждане, чьи имена скрыты за буквами, получили: А. – десять суток:, О.- пятнадцать суток, У.- четырнадцать суток,  А. — пятнадцать суток админареста.

Постановления могут быть обжалованы и опротестованы в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, — подчеркивает пресс-служба суда.

 

 

В Крыму суд наказал четверых граждан за неповиновение сотрудникам полиции

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