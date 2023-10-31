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В у суд приговорил к пяти годам колонии участника запрещенного украинского нацбата
Иллюстрация: riabir.ru

В Крыму суд приговорил к пяти годам колонии участника запрещенного украинского нацбата

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 22:05 31.10.2023

В Крыму Джанкойский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего гражданина Украины за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (нацбат запрещен в РФ, признан террористической организацией).

Установлено, что мужчина в 2017 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Джанкойский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, обвиняемый в составе вооруженного формирования занимался проверкой лиц и транспорта на пунктах пропуска и охраной объектов батальона. Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым в апреле 2023 года при попытке въезда на территорию полуострова.

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Дело рассматривали по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

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