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В Сакском районе на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей мужчина отправится в колонию на 13 лет за убийство. Сакский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Установлено, что в июле 2020 года подсудимый, находясь в своем доме в селе Суворовское Сакского района вступил в конфликт со своей 39-летней знакомой и попытался ударить её. С целью подавления активного сопротивления потерпевшей мужчина нанес ей не менее четырех ударов руками в область лица, груди и конечностей, после чего, схватил потерпевшую за шею и со значительным усилием стал сдавливать её, тем самым не давая возможности дышать до момента наступления смерти женщины. Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения за совершенное им преступление приговорил виновного к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Иллюстрация: pikist.com

В Крыму суд присяжных вынес строгий приговор убийце

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:37 26.09.2024

В Крыму, на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, мужчина отправится в колонию на 13 лет за убийство. По информации прокуратуры РК, Сакский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Установлено, что в июле 2020 года подсудимый, находясь в своем доме в селе Суворовское Сакского района вступил в конфликт со своей 39-летней знакомой и попытался ударить её. С целью подавления активного сопротивления потерпевшей мужчина нанес ей не менее четырех ударов руками в область лица, груди и конечностей, после чего, схватил потерпевшую за шею и со значительным усилием стал сдавливать её, тем самым не давая возможности дышать до момента наступления смерти женщины, — сообщили в прокуратуре.

Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения за совершенное им преступление приговорил виновного к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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