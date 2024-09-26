В Крыму суд присяжных вынес строгий приговор убийце

В Крыму, на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, мужчина отправится в колонию на 13 лет за убийство. По информации прокуратуры РК, Сакский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Установлено, что в июле 2020 года подсудимый, находясь в своем доме в селе Суворовское Сакского района вступил в конфликт со своей 39-летней знакомой и попытался ударить её. С целью подавления активного сопротивления потерпевшей мужчина нанес ей не менее четырех ударов руками в область лица, груди и конечностей, после чего, схватил потерпевшую за шею и со значительным усилием стал сдавливать её, тем самым не давая возможности дышать до момента наступления смерти женщины, — сообщили в прокуратуре.

Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения за совершенное им преступление приговорил виновного к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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