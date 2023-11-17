В Крыму суд строго наказал мужчину, жившего по принципу «нашёл – значит моё»

В Крыму 31-житель поселка Октябрьское отправится в колонию за осуществление расчетов найденной банковской картой. Мужчина признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета»).

Судом установлено, что в июне 2022 года осужденный, находясь на улице Тельмана в п. Октябрьское, нашел на асфальте банковскую карту, оснащенную бесконтактной технологией проведения платежей. Далее в течение одного дня злоумышленник неоднократно рассчитывался картой в магазинах, причинив потерпевшему ущерб в размере около 6 тыс. рублей, который возмещен в ходе досудебного расследования, — сообщили в прокуратуре.

Инцидент исчерпан? Осталось пальчиком погрозить и сказать: «больше так не делай»? Суд был строг.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя и имеющихся судимостей назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев, — отметили в прокуратуре.

Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима. Есть время пересмотреть жизненные принципы, в частности, тезис «нашёл – значит моё».