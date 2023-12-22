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В у суд ужесточил наказание виновнику смертельного
Фото: ВК, Верховный Суд Республики Крым

В Крыму суд ужесточил наказание виновнику смертельного ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:24 22.12.2023

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя Раздольненского района. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В суде установлено, что 18 июля 2022 года осуждённый управлял автомобилем «КАМАЗ» и двигался по автодороге «Раздольное — Симферополь». При осуществлении поворота налево водитель не уступил дорогу автомобилю «Опель Вектра», совершив с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Раздольненский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в вышестоящую инстанцию.

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По результатам рассмотрения апелляционного представления суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении (без испытательного срока). Он также лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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